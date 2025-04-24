«На улицах Берлина»: военкор ТАСС о начавшемся штурме города

«Вместе с непрерывным потоком танков, автомашин, самоходных орудий мы спешим к Берлину. Навстречу нескончаемой вереницей тянутся на восток дети, женщины, старики. Это советские люди, освобожденные Красной армией из-под гитлеровского гнета. Среди них много жителей Смоленщины, Полтавщины, Белоруссии. Все они томились в Берлине. Вместе с русскими идут чехи, поляки», — сообщает военкор. На его пути часто встречаются колонны пленных солдат и офицеров вермахта, захваченных в Берлине. Афанасьев сообщает, что множество гражданских жителей бежит от кровопролития на освобожденный восток.