«На улицах Берлина»: военкор ТАСС о начавшемся штурме города

«Вместе с непрерывным потоком танков, автомашин, самоходных орудий мы спешим к Берлину. Навстречу нескончаемой вереницей тянутся на восток дети, женщины, старики. Это советские люди, освобожденные Красной армией из-под гитлеровского гнета. Среди них много жителей Смоленщины, Полтавщины, Белоруссии. Все они томились в Берлине. Вместе с русскими идут чехи, поляки», — сообщает военкор. На его пути часто встречаются колонны пленных солдат и офицеров вермахта, захваченных в Берлине. Афанасьев сообщает, что множество гражданских жителей бежит от кровопролития на освобожденный восток.
Из каменных зданий стреляют немецкие пулеметы, орудия. Из центральных кварталов Берлина почти непрерывно бьет вражеская артиллерия. Связываемся по телефону с передовыми частями. У аппарата офицер Юдич. Интересуемся обстановкой.
В Берлине проходят жестокие бои, немцы бросают в бой кадровые части, войска СС, технические, инженерные, специальные части, батальоны фольксштурмовцев (отряды народного ополчения Третьего рейха).
Красная армия наступает с северо-востока, юга, обходит столицу с северо-запада. За день были освобождены городские районы Берлина Тегель, Виттенау и Райникендорф. К тому же советские подразделения овладели Силезским вокзалом и городскими кварталами, расположенными севернее и восточнее его, а также очистили территорию железнодорожных ремонтных мастерских.