Предательство или воля к победе: кем считать ушедших из России спортсменов

В марте бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство, следом за ней также поступила прыгунья в длину Полина Эскина. Касаткина приняла австралийское гражданство, заявив, что Австралия — это место, где она чувствует себя как дома.
Как в РФ восприняли решение Касаткиной сменить гражданство.
Бывший депутат Госдумы и бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по дзюдо Дмитрий Носов прокомментировал aif.ru решение Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство. По его мнению, если спортсменка уже приняла решение выступать за Австралию, то это логичный шаг.
«Если она сменила спортивное гражданство, значит, так должно быть. И тут стоит вопрос, как к этому относиться. Можно гордиться любыми русскими людьми, которые чего-то добиваются, даже если они стали гражданами другой страны, главное, чтобы у них оставались русские корни. С другой стороны, можно относиться с презрением или неуважением к тем, кто меняет гражданство ради карьеры», — отметил Носов.
Он добавил, что сам занимает нейтральную позицию по отношению к спортсменам, сменившим гражданство.
Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что едва не устроил скандал на церемонии награждения Чермена Валиева, который сменил российское гражданство на албанское и сейчас представляет Албанию. Инцидент произошел на чемпионате Европы в Братиславе.
Мамиашвили выразил недовольство тем, что Валиев, после того как сборная России вложила усилия в его подготовку, без колебаний сменил команду. Он подчеркнул, что спортсмену «все равно, какой флаг» и что «сегодня — албанский, завтра — болгарский».
Под информации СМИ, во время награждения Мамиашвили назвал Валиева предателем и употребил нецензурные выражения в его адрес.
Между тем, отвечая на вопрос о смене спортивного гражданства прыгуньей в длину Полиной Ескиной и теннисисткой Дарьей Касаткиной, Михаил Мамиашвили заявил aif.ru, что в подобных случаях могут быть «свои обстоятельства», включая сложные жизненные ситуации.
Мамиашвили также обратил внимание на опыт японской женской сборной по борьбе. По его словам, несмотря на множество выгодных предложений, ни одна спортсменка из этой команды за десятилетия не выразила желания выступать под флагом другой страны.
«Женская сборная Японии по борьбе — непобедимая команда, она доминирует. На протяжении десятилетий ни одна из этих девушек не сменила гражданство, хотя им предлагали совершенно иные условия», — подчеркнул глава ФСБР.
Можно ли оправдать смену гражданства спортсменами в России.
Михаил Мамиашвили в разговоре с aif.ru отметил, что желание избежать высокой конкуренции не может быть оправданием для смены гражданства российскими спортсменами.
«Здесь, в России, спортсмены получают конкурентную среду, профессиональных тренеров и серьезные возможности. Если спортсмен решает уехать только ради более слабой конкуренции, это нельзя считать оправданием», — заявил Мамиашвили.
По его словам, возрастному спортсмену, который больше не вызывает интереса у национальной сборной, логично дать возможность продолжить карьеру, если он не составляет конкуренции.
«Но когда спортсмен утром выступает на чемпионате России, а вечером заявляет, что будет играть за другую страну, возникает вопрос: по какой причине?» — добавил президент ФСБР.
Мамиашвили подчеркнул, что при обсуждении решений российских спортсменов о смене гражданства важно учитывать личные обстоятельства — в том числе сложные жизненные или семейные ситуации, которые могли повлиять на их выбор.
Как политическая обстановка влияет на выбор спортсменов РФ.
Михаил Мамиашвили в разговоре с aif.ru заявил, что не следует придавать политический подтекст обсуждению случаев смены спортивного гражданства российскими атлетами. По его словам, такие попытки общественности являются надуманными и не отражают реального положения дел.
«Политизировать такие случаи бесполезно — это попытка создать бурю в стакане. Нужно спокойно понимать суть происходящего и реагировать адекватно», — отметил Мамиашвили, подчеркнув, что за подобными решениями чаще всего стоят личные амбиции спортсменов.
Он также напомнил, что российские атлеты продолжают выступать на международных турнирах, включая Олимпийские игры. В качестве примера он привел теннис, где, несмотря на текущую ситуацию, никаких ограничений для российских игроков нет.
В свою очередь, Дмитрий Носов считает преждевременной смену российского гражданства спортсменами, так как в ближайшее время атлеты РФ смогут снова выступать под своим флагом. В комментарии aif.ru заявил, что многие спортсмены, которые решились на этот шаг, могли бы немного повременить.
«Мне лично непонятно, зачем сейчас менять гражданство, когда уже ясно, что вся эта история с санкциями против российских спортсменов скоро закончится», — отметил Носов.
Он уверен, что политическая ситуация изменится, и российские спортсмены вновь смогут достойно представлять свою страну на международных соревнованиях.