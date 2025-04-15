Предательство или воля к победе: кем считать ушедших из России спортсменов

«Если она сменила спортивное гражданство, значит, так должно быть. И тут стоит вопрос, как к этому относиться. Можно гордиться любыми русскими людьми, которые чего-то добиваются, даже если они стали гражданами другой страны, главное, чтобы у них оставались русские корни. С другой стороны, можно относиться с презрением или неуважением к тем, кто меняет гражданство ради карьеры», — отметил Носов.