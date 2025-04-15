Вильфанд: в этом апреле в центре европейской части РФ нет апрельской погоды

Апрельская погода не наблюдается в текущем апреле в центре европейской части России, ее заменили мартовские и майские значения, а теперь придут и июньские. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.
Он пояснил, что в начале месяца было тепло, как в мае, затем температура понизилась до мартовских показателей и единственным днем, когда погода соответствовала климатической норме, было 14 апреля.
«Со вторника погода уже опять майская, а со среды — июньская, около 20 градусов и даже до 20−25 градусов в конце недели», — отметил метеоролог.
Потепление он связал с солнечной энергией при малооблачном небе и перемещением теплых воздушных масс.
Таким образом, теплая погода без осадков прогнозируется и на Пасху.