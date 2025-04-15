Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вильфанд: в этом апреле в центре европейской части РФ нет апрельской погоды

По словам метеоролога, на неделе потеплеет до июньских температур.

Источник: Аргументы и факты

Апрельская погода не наблюдается в текущем апреле в центре европейской части России, ее заменили мартовские и майские значения, а теперь придут и июньские. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

Он пояснил, что в начале месяца было тепло, как в мае, затем температура понизилась до мартовских показателей и единственным днем, когда погода соответствовала климатической норме, было 14 апреля.

«Со вторника погода уже опять майская, а со среды — июньская, около 20 градусов и даже до 20−25 градусов в конце недели», — отметил метеоролог.

Потепление он связал с солнечной энергией при малооблачном небе и перемещением теплых воздушных масс.

Таким образом, теплая погода без осадков прогнозируется и на Пасху.