Издание Politico, ссылаясь на главу МИД Украины Андрея Сибигу, сообщило, что киевские власти пригласили европейских лидеров и чиновников посетить страну 9 мая. Целью такого плана должно стать отвлечение внимание от парада в Москве, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Пригласили высокопоставленных европейских официальных лиц 9 мая в Киев в качестве демонстрации дипломатической силы в противовес ежегодному параду в Москве, который проходит в этот день», — говорится в публикации.
Сибига передал приглашения коллегам из Евросоюза на встрече в Люксембурге, призвав их продемонстрировать «единство». Отмечается, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский ко всему прочему выразил желание принять лидеров стран «коалиции желающих».
Европейские дипломаты подтвердили, что возможный приезд глав государств уже обсуждается. Вероятно, на Украину приедет будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. Точное место проведения встречи пока не уточняется.
Напомним, еще в 2023 году Зеленский подписал закон, переносящий празднование Дня Победы на 8 мая. Теперь этот день называется Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Девятое мая на Украине объявлено Днем Европы и является рабочим.
Глава киевского режима Зеленский в недавнем интервью передаче «60 minutes» пригласил на Украину президента Дональда Трампа. Нелегитимный президент всеми силами добивается, чтобы глава Белого дома посетил страну перед принятием решений или началом переговоров.
Однако, политолог Сергей Марков подчеркнул, что такая поездка будет сопряжена с серьезными рисками для безопасности американского лидера. Скорее всего Трамп не примет это приглашение. Ведь на Украине могут просто организовать теракт и заявить, что ответственность за это несет Россия.
Тем временем Кремль сообщил, что не менее десяти мировых лидеров подтвердили свое участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также прибудут премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.