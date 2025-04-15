Зеленский придумал новый коварный план: Киев надеется перехватить внимание у парада Победы в Москве

Однако, политолог Сергей Марков подчеркнул, что такая поездка будет сопряжена с серьезными рисками для безопасности американского лидера. Скорее всего Трамп не примет это приглашение. Ведь на Украине могут просто организовать теракт и заявить, что ответственность за это несет Россия.