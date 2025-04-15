Суперсервис по реновации объединился с программой «Миллион призов»

Суперсервис «Переезд по программе реновации» объединяется с городской программой лояльности «Миллион призов». Горожане смогут зарабатывать городские баллы за цифровые услуги, связанные с реновацией, такие как осмотр квартиры, оформление договора и сам переезд, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Суперсервис «Переезд по программе реновации» предлагает москвичам широкий спектр электронных услуг, инструкций и уведомлений в рамках процесса переселения. Он позволяет жителям получать всю необходимую информацию о переезде и взаимодействовать с участниками процесса в режиме реального времени.
Овчинский отметил, что на данный момент доступны шесть услуг суперсервиса: запись на осмотр квартиры, подача заявлений на устранение строительных дефектов, загрузка документов, запись на подписание договора и посещение нотариуса, а также помощь при переезде, включая бесплатный заказ автомобиля и грузчиков.
«Для получения городских баллов участнику программы реновации необходимо авторизоваться на портале mos.ru после получения уведомления о переселении и воспользоваться услугами Суперсервиса. После этого пользователю начислят от 200 до 500 баллов городской программы лояльности “Миллион призов” в зависимости от оказанной услуги», — рассказал министр.
Совершеннолетние участники могут получать баллы один раз за каждую услугу при наличии полной учетной записи на портале. Городские баллы можно использовать для получения скидок и услуг от партнеров программы «Миллион призов», а также направлять в благотворительные организации.
В Департаменте информационных технологий Москвы отметили, что подготовиться к переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе на портале mos.ru. Она содержит информацию о процессе переезда, необходимых документах и полезных услугах. При настройке параметров переезда пользователи смогут получить инструкции, адаптированные под их конкретные жизненные ситуации.
Суперсервис был запущен на портале mos.ru в ноябре 2020 года и с тех пор его услугами воспользовались более 100 тысяч человек. Он также обеспечивает своевременные уведомления о каждом этапе переселения, начиная с его начала и заканчивая регистрацией прав на новую квартиру. С момента запуска проекта было отправлено более 1,1 миллиона электронных уведомлений.
Ранее Овчинский сообщил о завершении расселения 12 старых домов в Зеленоградском административном округе в рамках программы реновации. Все жители этих домов получили новые квартиры с улучшенной отделкой. После расселения старые здания будут демонтированы, а на освободившейся территории начнется строительство нового жилья с необходимой инфраструктурой. Переселение в Зеленограде началось с новостроек на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее, и сейчас количество доступных для заселения новых зданий возросло до семи — три из них находятся в районе Старое Крюково и четыре в Крюкове.