Суперсервис по реновации объединился с программой «Миллион призов»

Ранее Овчинский сообщил о завершении расселения 12 старых домов в Зеленоградском административном округе в рамках программы реновации. Все жители этих домов получили новые квартиры с улучшенной отделкой. После расселения старые здания будут демонтированы, а на освободившейся территории начнется строительство нового жилья с необходимой инфраструктурой. Переселение в Зеленограде началось с новостроек на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее, и сейчас количество доступных для заселения новых зданий возросло до семи — три из них находятся в районе Старое Крюково и четыре в Крюкове.