«Архитектор Бога»: Антонио Гауди стал блаженным по воле папы римского

«Папа Франциск признал героические достоинства Антонио Гауди, испанского архитектора, известного во всём мире тем, что руководил работами по строительству церкви Святого Семейства в Барселоне. С сегодняшнего дня великий деятель каталонского модернизма почтён», — говорится в материале.
Архитектор работал над Саградой Фамилией более 40 лет и посвятил ему последние годы своей жизни, проживая рядом с храмом. В Ватикане отметили, что Гауди стремился через свою работу прославить Бога и сделать искусство способом приближения людей к вере.
Помимо этого, среди известных проектов Гауди — дворец Гуэль, дома Бальо, Висенс и другие сооружения, которые также оставили яркий след в истории архитектуры.
А 6 апреля папа римский Франциск впервые вышел на публику после длительной болезни. Он появился на площади Святого Петра в Ватикане после воскресной мессы, посвящённой страдающим и больным, и обратился к собравшимся.