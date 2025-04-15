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НЦЗПД сказал, можно ли выкладывать в общедомовой чат фото и видео с жильцами

НЦЗПД сказал, можно ли белорусам выкладывать в общедомовой чат видео и фото, где есть жильцы.

Источник: Комсомольская правда

НЦЗПД сказал, можно ли выкладывать в общедомовой чат фото и видео с жильцами. Подробности рассказали в пресс-службе Национального центра защиты персональных данных.

В центре обратили внимание, что размещать фото и видео с правонарушениями в общедомовой чат или чат подъезда, на которых видны жильцы дома, является обработкой персональных данных. Для того, чтобы публиковать подобное в сети, нужно иметь правовое основание.

В пресс-службе добавили, что организации собственников не наделены со стороны законодательства полномочиями, связанными с совершением подобных действий, и у них нет права на публикацию фото и видео без разрешения тех людей, которые на них изображены.

Сказано, что в озвученных случаях нужно обращаться в уполномоченные органы (в том числе и правоохранительные) с сообщением про обнаруженные нарушения для привлечения виновных лиц к ответственности.