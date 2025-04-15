«Белгоспищепром» рассказал о ситуации с рапсовым маслом в торговых сетях. Подробности озвучил начальник управления координации поставок на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром» Игорь Груцо, передает БелТА.
Груцо уточнил, что в начале 2025 года концерн выступил с идеей, касающейся проведения масштабного промпроекта «Коллеги по Омеге». Его глобальная цель заключалась в смене покупательских предпочтений и приоритете рапсового масла перед подсолнечным, оливковым, а также другими растительными маслами. По его словам, для достижения озвученной цели объединили усилия белорусских производителей рапсового масла, торговых сетей, медиков, а также журналистов.
— Дегустации и презентации продукта в торговых объектах, расширенная выкладка на стеллажах и организация дополнительных мест продаж, мощная рекламная кампания — все это дало результат, — подчеркнул представитель «Белгоспищепрома».
Он уточнил, что, запуская проект, ставились задачи, согласовывались критерии, по которым можно было бы судить: оказалась успешной инициатива или нет. Игорь Груцо пояснил, что ключевая задача состояла в кратном росте поставок белорусского рапсового масла в торговые сети.
— Ее мы достигли. За время промопроекта отечественные производители в четыре раза увеличили отгрузки продукта в магазины, — заметил начальник управления.
Вместе с тем Груцо подчеркнул, что дополнительным плюсом оказалось снижение импорта бутилированного растительного масла в Беларусь.
Кстати, Беларусь лидирует в экспорте в Китай продукта, который не мог полюбить Лукашенко.
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