«Белгоспищепром» рассказал о ситуации с рапсовым маслом в торговых сетях

Груцо уточнил, что в начале 2025 года концерн выступил с идеей, касающейся проведения масштабного промпроекта «Коллеги по Омеге». Его глобальная цель заключалась в смене покупательских предпочтений и приоритете рапсового масла перед подсолнечным, оливковым, а также другими растительными маслами. По его словам, для достижения озвученной цели объединили усилия белорусских производителей рапсового масла, торговых сетей, медиков, а также журналистов.