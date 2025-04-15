В Госдуме предложили перевести россиян на семичасовой рабочий день

Однако, по словам депутата, в сокращении рабочего дня есть определенные трудности, связанные с трудоустройством. По его словам, нужно проанализировать готовность работодателей к тому, что сотрудники будут работать по семь часов, вместо восьми, но получать такую же зарплату. Парламентарий также подчеркнул, что необходимость перехода на семичасовой рабочий день для всех россиян обусловлена увеличением интенсивности труда в сравнении с тем временем, когда был установлен стандартный восьмичасовой рабочий день.