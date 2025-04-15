В Госдуме предложили перевести россиян на семичасовой рабочий день

Виталий Милонов заявил, что россиянам давно надо было перейти на семичасовой рабочий день.
В России хотят сократить рабочий день до семи часов. С такой инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он отметил, что не только для женщин нужно сокращать рабочий день, как ранее предложил депутат ГД Игорь Антропенко, но и для всех россиян.
«То, что раньше делали за восемь часов, мы сейчас делаем вообще за четыре, и ни днем, ни ночью покоя нет — телефоны постоянно включены, мессенджеры и прочее-прочее, поэтому я считаю, что надо усугубить эту идею и вновь вернуться к обсуждению семичасового рабочего дня», — заявил Милонов. Его слова передает «Лента.ру».
Однако, по словам депутата, в сокращении рабочего дня есть определенные трудности, связанные с трудоустройством. По его словам, нужно проанализировать готовность работодателей к тому, что сотрудники будут работать по семь часов, вместо восьми, но получать такую же зарплату. Парламентарий также подчеркнул, что необходимость перехода на семичасовой рабочий день для всех россиян обусловлена увеличением интенсивности труда в сравнении с тем временем, когда был установлен стандартный восьмичасовой рабочий день.
Ранее Игорь Антропенко выступил с инициативой сократить рабочий день для женщин на один час. По его мнению, это поможет им больше времени уделять семейным обязанностям и будет способствовать улучшению демографической ситуации в России. Кроме того, Антропенко отметил, что многие россиянки вынуждены уходить с работы, чтобы уделять больше времени семье.