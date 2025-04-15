Предотвращен оборот 222 тысяч тонн зерна

47 фактов таких нарушений с начала 2025 года выявили сотрудники этого ведомства. Так, например, проверки в марте показали, что 3 сельхозпроизводителя региона недостоверно задекларировали более 4 тысяч тонн зерновых культур. Мониторинг ФГИС «Росаккредитация» установил, что КФХ Файфер В. Э. зарегистрировало декларацию о соответствии на партию ячменя, зараженной клещом, что запрещено требованиями Техрегламента Таможенного союза «О безопасности зерна». ООО «Сибирские просторы 55» не провело все необходимые исследования при декларировании партии пшеницы на наличие вредных примесей и идентификацию зерна. У ИП Кох Р. И. специалисты также обнаружили зараженность ячменя вредителями хлебных запасов.