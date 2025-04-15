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Предотвращен оборот 222 тысяч тонн зерна

Проверки специалистов Управления Россельхознадзора по Омской области показали, что на него были оформлены недостоверные декларации о безопасности.

Источник: Комсомольская правда

47 фактов таких нарушений с начала 2025 года выявили сотрудники этого ведомства. Так, например, проверки в марте показали, что 3 сельхозпроизводителя региона недостоверно задекларировали более 4 тысяч тонн зерновых культур. Мониторинг ФГИС «Росаккредитация» установил, что КФХ Файфер В. Э. зарегистрировало декларацию о соответствии на партию ячменя, зараженной клещом, что запрещено требованиями Техрегламента Таможенного союза «О безопасности зерна». ООО «Сибирские просторы 55» не провело все необходимые исследования при декларировании партии пшеницы на наличие вредных примесей и идентификацию зерна. У ИП Кох Р. И. специалисты также обнаружили зараженность ячменя вредителями хлебных запасов.

Всем нарушителям вынесли предостережения о недопустимости нарушений и выдали решения о признании деклараций недействительными. Благодаря этому зерна, безопасность которого не подтверждена, не попало к потребителям.