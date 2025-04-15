Актер «Солнечного удара» Алферов накануне смерти сделал предложение невесте

За неделю до смерти невеста актера Владимира Алферова Людмила Щепеткова согласилась принять его предложение. Мужчина планировал переезд из Болгарии, где он жил последние годы, в Россию.
По словам Щепетковой, они знакомы с детства, учились в одном классе.
«Можно сказать, у нас был роман длиной в жизнь. У меня были отношения, у него. Но мы не теряли друг друга, общались. Володя предложение-то давно делал, и вот я ему дала согласие. Он готовился сюда переезжать, говорил, хотя бы последние 10 лет мы с тобой проживем. Он очень много о любви говорил, был очень верующим человеком», — рассказала она aif.ru.
С Алферовым его невеста оставалась на связи практически до конца, они созванивались, когда он оказался в реанимации. Но о том, что он умер, Щепеткова узнала спустя несколько дней от постороннего человека. По ее словам, перед смертью Алферова в его окружении появились подозрительные люди. Все ценные вещи, которые у него были, после смерти пропали.