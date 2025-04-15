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Актер «Солнечного удара» Алферов накануне смерти сделал предложение невесте

Алферов планировал уехать из Болгарии в Россию.

Источник: Аргументы и факты

За неделю до смерти невеста актера Владимира Алферова Людмила Щепеткова согласилась принять его предложение. Мужчина планировал переезд из Болгарии, где он жил последние годы, в Россию.

По словам Щепетковой, они знакомы с детства, учились в одном классе.

«Можно сказать, у нас был роман длиной в жизнь. У меня были отношения, у него. Но мы не теряли друг друга, общались. Володя предложение-то давно делал, и вот я ему дала согласие. Он готовился сюда переезжать, говорил, хотя бы последние 10 лет мы с тобой проживем. Он очень много о любви говорил, был очень верующим человеком», — рассказала она aif.ru.

С Алферовым его невеста оставалась на связи практически до конца, они созванивались, когда он оказался в реанимации. Но о том, что он умер, Щепеткова узнала спустя несколько дней от постороннего человека. По ее словам, перед смертью Алферова в его окружении появились подозрительные люди. Все ценные вещи, которые у него были, после смерти пропали.