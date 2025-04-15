Актер «Солнечного удара» Алферов накануне смерти сделал предложение невесте

«Можно сказать, у нас был роман длиной в жизнь. У меня были отношения, у него. Но мы не теряли друг друга, общались. Володя предложение-то давно делал, и вот я ему дала согласие. Он готовился сюда переезжать, говорил, хотя бы последние 10 лет мы с тобой проживем. Он очень много о любви говорил, был очень верующим человеком», — рассказала она aif.ru.