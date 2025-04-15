Единый реестр воинского учета подготовили в Нижегородской области

Первые электронные повестки жители Нижегородской области получат уже в рамках весенней призывной кампании. Повестка будет считаться доставленной спустя неделю после ее публикации в едином реестре воинского учета. Электронные уведомления будут подкрепляться традиционными бумажными повестками, вручаемыми призывникам лично под подпись или отправляемыми почтой с подтверждением получения.