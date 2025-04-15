Единый реестр воинского учета подготовили в Нижегородской области

Как заявил областной военный комиссар Сергей Агафонов, речь идет о создании централизованной базы данных, аккумулирующей все сведения о гражданах, подлежащих учету в военных комиссариатах.
В отношении каждого гражданина будет собрана информация, позволяющая предварительно оценить пригодность к службе и обоснованность призыва. Формирование реестра велось на протяжении нескольких лет. Параллельно дорабатывалось программное обеспечение для рассылки электронных повесток в личные кабинеты граждан на портале госуслуг.
Первые электронные повестки жители Нижегородской области получат уже в рамках весенней призывной кампании. Повестка будет считаться доставленной спустя неделю после ее публикации в едином реестре воинского учета. Электронные уведомления будут подкрепляться традиционными бумажными повестками, вручаемыми призывникам лично под подпись или отправляемыми почтой с подтверждением получения.