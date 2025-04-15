Мошенники представляются новосибирцам сотрудниками «Аэрофлота»

Жителей Новосибирской области и других регионов России предупредили о деятельности мошенников, которые представляются работниками авиакомпании «Аэрофлот». Аферисты могут звонить или отправлять сообщения, предлагая оформить билеты по так называемым «плоским» или субсидированным тарифам, а также приглашать пройти опрос с обещанием вознаграждения или стать партнерами компании.
В пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что сотрудники авиакомпании никогда не обращаются к пассажирам с предложениями о покупке билетов в рамках акций.
Россиян призывают быть внимательными и не реагировать на подозрительные звонки и сообщения. Не следует переходить по ссылкам или сообщать свои персональные данные и коды доступа, полученные через смс.