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Мошенники представляются новосибирцам сотрудниками «Аэрофлота»

Аферисты могут звонить или отправлять сообщения, предлагая оформить билеты по так называемым «плоским» или субсидированным тарифам.

Источник: Freepik

Жителей Новосибирской области и других регионов России предупредили о деятельности мошенников, которые представляются работниками авиакомпании «Аэрофлот». Аферисты могут звонить или отправлять сообщения, предлагая оформить билеты по так называемым «плоским» или субсидированным тарифам, а также приглашать пройти опрос с обещанием вознаграждения или стать партнерами компании.

В пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что сотрудники авиакомпании никогда не обращаются к пассажирам с предложениями о покупке билетов в рамках акций.

Россиян призывают быть внимательными и не реагировать на подозрительные звонки и сообщения. Не следует переходить по ссылкам или сообщать свои персональные данные и коды доступа, полученные через смс.