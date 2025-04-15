Мошенники представляются новосибирцам сотрудниками «Аэрофлота»

Жителей Новосибирской области и других регионов России предупредили о деятельности мошенников, которые представляются работниками авиакомпании «Аэрофлот». Аферисты могут звонить или отправлять сообщения, предлагая оформить билеты по так называемым «плоским» или субсидированным тарифам, а также приглашать пройти опрос с обещанием вознаграждения или стать партнерами компании.