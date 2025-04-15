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15 апреля пройдет тренировка по гражданской обороне в Иркутске

Мероприятие направлено на проверку готовности к ЧС.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

15 апреля в Иркутске состоится масштабная штабная тренировка по гражданской обороне. Мероприятие направлено на проверку готовности всех задействованных сил и средств к эффективному реагированию в чрезвычайных ситуациях. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.

— В мероприятии примут участие сотрудники администрации Иркутска, организации, отнесенные к категории по гражданской обороне, а также МКУ «Безопасный город», МУП «Иркутскавтодор» и МКУ «Транспортно-эксплуатационная служба», — рассказывают в администрации города.

Особое внимание будет уделено координации действий различных служб и отработке алгоритмов реагирования на возможные угрозы.