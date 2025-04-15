15 апреля пройдет тренировка по гражданской обороне в Иркутске

15 апреля в Иркутске состоится масштабная штабная тренировка по гражданской обороне. Мероприятие направлено на проверку готовности всех задействованных сил и средств к эффективному реагированию в чрезвычайных ситуациях. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.