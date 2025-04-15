Когда звёзды лгут: Юрист объяснила, как засудить горе-астролога за несбывшиеся предсказания

По словам эксперта, астрологи используют различные техники воздействия на клиентов и всегда действуют с большой осторожностью в своих высказываниях. Их подход часто включает в себя использование расплывчатых и неоднозначных фраз, позволяющих клиентам «додумать» то, что они сами хотят услышать.
«Например, фразы вроде: “В скором времени вы найдете возможность получить дополнительный доход” создают иллюзию конкретных предсказаний, хотя на самом деле они не содержат четкой информации. Это делает их высказывания трудными для оспаривания и позволяет астрологам избегать юридической ответственности, поскольку клиент может интерпретировать такие слова по своему усмотрению».
Ирина Тарасевич.
Ведущий юрист ЮК «Протектор».
Такой подход вызывает множество вопросов о моральной стороне астрологии и о том, насколько этично предлагать услуги, которые могут вводить людей в заблуждение. Многие клиенты, находясь в уязвимом положении, ищут надежду и поддержку, и астрологи, используя манипулятивные техники, могут эксплуатировать эти чувства, отметила юрист.
«Это создаёт ситуацию, в которой клиент может потратить значительные суммы на “ритуалы” или “консультации”, надеясь на улучшение своей финансовой ситуации, но в итоге остается ни с чем», — подчеркнула юрист.
Тем не менее, если астролог «гарантировал» увеличение дохода и убеждал клиента проводить «ритуалы на богатство» за дополнительную плату, и этому есть подтверждения — такие как договор на оказание услуг, переписка, чеки, аудиозаписи консультаций, видеоматериалы или свидетельские показания — то у клиента появляется возможность взыскать деньги.
«В данном случае можно опираться на статьи 159 УК РФ (мошенничество), 1102 ГК РФ (восстановление убытков) или 309 ГК РФ (исполнение обязательств)», — рассказала Тарасевич.
Если астролог сознательно вводил клиента в заблуждение, обещая конкретные финансовые результаты в обмен на услуги, это может быть квалифицировано как мошенничество. Для этого необходимо собрать доказательства, подтверждающие факт обмана, такие как записи консультаций, переписка и другие материалы.
«Клиенты имеют право на возмещение убытков, понесенных в результате действий астролога. Это может включать возврат средств, потраченных на “ритуалы” или консультации, которые не привели к обещанным результатам. Для успешного взыскания убытков важно иметь документальные подтверждения всех финансовых операций и их связи с услугами астролога», — подчеркнула эксперт.
Если астролог не выполнил свои обязательства, предусмотренные договором, клиент может требовать исполнения условий договора или возмещения убытков. Это может быть особенно актуально в тех случаях, когда астролог обещал конкретные результаты, но не выполнил свои обязательства.
Исковое заявление следует подавать в рамках гражданского или уголовного судопроизводства в зависимости от конкретных обстоятельств ситуации.
Напомним, в России в последнее время обсуждают возможный запрет рекламу астрологов, гадалок и эзотериков. При этом их популярность у населения растёт. Так, траты россиян на астрологов и гадалок в 2024 году догнали траты на еду.