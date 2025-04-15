Когда звёзды лгут: Юрист объяснила, как засудить горе-астролога за несбывшиеся предсказания

По словам эксперта, астрологи используют различные техники воздействия на клиентов и всегда действуют с большой осторожностью в своих высказываниях. Их подход часто включает в себя использование расплывчатых и неоднозначных фраз, позволяющих клиентам «додумать» то, что они сами хотят услышать.