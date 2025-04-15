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Свердловский фермер заявил о нашествии клещей и назвал причину

Фермер заявил о нашествии клещей в Свердловской области.

В Свердловской области с начала весны фиксируется высокая активность клещей. Об этом предупредил фермер Михаил Шкляр. Он связал тенденцию с большим количеством мышей в полях.

"В этом году огромное количество мышей-полевок, которые отлично перезимовали и размножились. У них бывают годы сокращения популяции, после которых наступает улучшение мышиной демографии и бэби-бум, как сейчас. А грызуны — это кормовая база для многих обитателей леса, в том числе и для иксодовых клещей. Рост их поголовья коррелирует с мышиным. Это неприятное явление, но таковы ритмы природы.

Уже вторую неделю регулярно снимаю с одежды этих зверей, уже не один десяток… Это притом, что лесных прогулок не было, край поля пробежишь, и пожалуйста, есть пассажиры.

отметил Шкляр

Он посоветовал всем, кто собирается на природу, принимать меры предосторожности.

Ранее об увеличении численности клещей предупредил свердловский Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что количество покусанных свердловчан будет зависеть от частоты посещения лесов. Предполагается, что при высоком урожае грибов и ягод прямо пропорционально вырастет число пострадавших уральцев. Самым надежным способом защитить себя от укусов клещей, которые переносят энцефалит, является вакцинация. Акарицидные обработки в Свердловской области пройдут после схода снега. В минувшем году они охватили территорию свыше 11 тыс. га.