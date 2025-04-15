Свердловский фермер заявил о нашествии клещей и назвал причину

"В этом году огромное количество мышей-полевок, которые отлично перезимовали и размножились. У них бывают годы сокращения популяции, после которых наступает улучшение мышиной демографии и бэби-бум, как сейчас. А грызуны — это кормовая база для многих обитателей леса, в том числе и для иксодовых клещей. Рост их поголовья коррелирует с мышиным. Это неприятное явление, но таковы ритмы природы.