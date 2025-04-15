«Европе предстоит тяжелая борьба»: Милей назвал страны, которые станут лидерами нового миропорядка

Во главе нового миропорядка встанут три страны: Россия, Соединенные Штаты Америки и Китай. Европе же, которая уже давно не растет, предстоит тяжелая борьба за лидерские позиции. Об этом в интервью радио Neura заявил президент Аргентины Хавьер Милей.
По словам главы государства, весь мир перестраивается на наших глазах, и тот мировой порядок, который нам был известен с окончания Второй мировой войны, уже мертв. Также политик назвал страны, которые встанут во главе нового мира.
«США, возглавляющие Америку, Россия — Евразию и Китай — Азию в той части, которую не возглавляет Россия. Европе предстоит тяжёлая борьба, она должна преодолеть воукизм. Европа очень давно не растет», — заявил Милей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мире формируется новый порядок, отражающий многообразие планеты, и эти процессы не остановить.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что на повестке дня сейчас стоит формирование демократичного многополярного мироустройства. По словам министра, на глазах у всех пробивает себе дорогу более справедливое и устойчивое мироустройство.