Омский наркопреступник попал в тюрьму на 9 лет и 6 месяцев

Весной 2024 года 29-летний омич вступил через мессенджер в преступную группу. Мужчина взял на себя обязательства распространять наркотики. Почему у него не сложилась запрещенная карьера — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Житель Омск должен был получать от своего сообщника адреса тайников-»закладок«с производным N-метилэфедрона и помещать в иные места для дальнейшей продажи. Довести преступные действия до конца ему не удалось, поскольку он был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.
У предприимчивого сибиряка изъяли шесть граммов запрещенного вещества и мобильник с адресами восьми тайников. В них обнаружили еще 2 грамма наркотиков.
Уголовное дело расследовали по статье УК РФ о покушении на сбыт запрещенных веществ в значительном и крупном размерах. Свою вину омич признал. Он отправится в ИК строгого режима на 9 лет 6 месяцев. Приговор еще не вступил в силу.
Ранее «КП Омск» рассказала, что суд конфисковал два земельных участка, где производили наркотические вещества.