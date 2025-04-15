Омский наркопреступник попал в тюрьму на 9 лет и 6 месяцев

Уголовное дело расследовали по статье УК РФ о покушении на сбыт запрещенных веществ в значительном и крупном размерах. Свою вину омич признал. Он отправится в ИК строгого режима на 9 лет 6 месяцев. Приговор еще не вступил в силу.