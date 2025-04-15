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Разместившиеся в Горнальском монастыре группы ВСУ отказались от переговоров

Боевые действия могут затронуть территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.

Источник: Аргументы и факты

Боевые действия затронут Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, так как украиские войска разместили на его территории минометные и артиллерийские расчеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты. К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря. Командование ВСУ в очередной раз доказало, что для украинских неонацистов нет ничего святого», — заявил собеседник агентства.

Ранее военный волонтер Роман Алехин рассказал aif.ru, что сейчас за стенами обители могут прятаться до 300 украинских военных. По его словам, штурм и освобождение Горнальского монастыря от боевиков ВСУ может занять до двух недель.