Продажу алкоголя и движение транспорта ограничат во Владивостоке на Пасху

Приуроченные к Пасхе религиозные и тематические мероприятия начнутся с крестного хода от собора Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском парке. По улицам, где пройдет крестный ход, будут ограничены движение и парковка транспортных средств: на участке Океанского проспекта от собора до улицы Светланской, на улице Светланской между улицами Алеутской и Уборевича.