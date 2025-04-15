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Продажу алкоголя и движение транспорта ограничат во Владивостоке на Пасху

В этом году Пасха выпадает на 20 апреля. В связи с чем в центре Владивостока будет действовать несколько запретов на время проведения мероприятий, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на администрацию города.

Источник: ДЕЙТА

Приуроченные к Пасхе религиозные и тематические мероприятия начнутся с крестного хода от собора Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском парке. По улицам, где пройдет крестный ход, будут ограничены движение и парковка транспортных средств: на участке Океанского проспекта от собора до улицы Светланской, на улице Светланской между улицами Алеутской и Уборевича.

Время действия ограничений — с 11:00 до 13:15. Объезд возможен через переулок Павленко, улицам Алеутской и Корабельной Набережной (от Покровского парка к Светланской), по улицам Лазо, Суханова и Уборевича (от Светланской к Покровскому парку).

Так как народные гуляния, проводимые на Пасху, относятся к массовым мероприятиям, будут действовать и региональные ограничения на продажу алкоголя. Реализация спиртных напитков будет запрещена на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий.

Народные гуляния начнутся на площади Борцов Революции в 12:00. Работа локальных площадок с семейными мастер-классами и конкурсами будет длиться до 16:00.

Администрация Владивостока напоминает, что проход на площадь Борцов Революции будет осуществляться через металлодетекторы. Через рамки не пустят с оружием, газовыми баллонами, жидкостями в ёмкостях объёмом более 50 мл и пиротехническими изделиями.