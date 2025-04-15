Подрядчик определен: экстрим-парк во Владивостоке построят к ВЭФ-2025

Подрядчик для строительства нового экстрим-парка на острове Русский во Владивостоке определен. Победителем аукциона стала компания ООО «Экспертно-конструкторское бюро “КОНТРФОРС”». Проект реализуется в рамках мастер-плана развития города и станет частью масштабной инициативы, запущенной по поручению президента России Владимира Путина.
Как сообщили в администрации города, строительство экстремального спортивного центра начнется уже на следующей неделе. Объект разместится на муниципальном участке в пределах кампуса Дальневосточного федерального университета и займет площадь более 11 тысяч квадратных метров. Ожидается, что новый спортхаб примет первых посетителей уже в сентябре — к открытию Х Восточного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 сентября.
«Спортхаб не только привлечет студентов к активному отдыху, но и станет знаковым местом для жителей и гостей дальневосточной столицы», — отметили в управлении физической культуры и спорта администрации Владивостока.
Что появится на территории нового экстрим-центра:
профессиональные трассы и зоны для тренировок по BMX, скейтборду и другим экстремальным видам спорта; инфраструктура для проведения всероссийских и международных соревнований; благоустроенные площадки для отдыха жителей всех возрастов.
По мнению городских властей, новый центр станет катализатором развития спортивной и туристической инфраструктуры Владивостока.
Финансирование строительства ведется за счет специального казначейского кредита, предоставленного в 2025 году в размере 90 млн рублей. Проект разбит на два этапа, первый из которых стартует в ближайшие дни. Завершить ключевые работы планируется к сентябрю.