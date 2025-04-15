Подрядчик определен: экстрим-парк во Владивостоке построят к ВЭФ-2025

Как сообщили в администрации города, строительство экстремального спортивного центра начнется уже на следующей неделе. Объект разместится на муниципальном участке в пределах кампуса Дальневосточного федерального университета и займет площадь более 11 тысяч квадратных метров. Ожидается, что новый спортхаб примет первых посетителей уже в сентябре — к открытию Х Восточного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 сентября.