Хабаровчан зовут отметить День города массовым бракосочетанием

— Это прекрасная возможность оставить свой след в истории, обменявшись обручальными кольцами на фоне Амура, который отражает небо. Это незабываемый момент, когда можно сказать друг другу «да» искренне и от всего сердца, — говорится в сообщении. — Приглашаем всех влюблённых создать новые прекрасные семьи, которыми будет гордиться наш любимый город.