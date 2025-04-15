Хабаровчан зовут отметить День города массовым бракосочетанием

В преддверии Дня рождения города Хабаровска, который официально отмечается 29 мая, на историческом месте, где начиналась история города — Хабаровском утёсе — состоится торжественное мероприятие, посвящённое регистрации новых семей. Молодые пары, которые планируют создать семьи в ближайшее время, приглашают принять участие в массовом бракосочетании. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию комитета по делам ЗАГС и архивов регионального правительства.
— Это прекрасная возможность оставить свой след в истории, обменявшись обручальными кольцами на фоне Амура, который отражает небо. Это незабываемый момент, когда можно сказать друг другу «да» искренне и от всего сердца, — говорится в сообщении. — Приглашаем всех влюблённых создать новые прекрасные семьи, которыми будет гордиться наш любимый город.
Подать заявление на регистрацию брака в этот особенный день можно через портал Госуслуг или в отделе ЗАГС администрации города Хабаровска по адресу: улица Пушкина, дом 62. По всем вопросам можно обращаться по телефонам:
Напомним, в июле прошлого года День семьи, любви и верности отметили массовым бракосочетанием. Тогда на площади Славы перед Спасо-Преображенским собором были созданы 13 новых семей.