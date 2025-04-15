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В Ростове-на-Дону 15 апреля воздух прогреется до +20 градусов

Ростовчанам рассказали, какая погода будет во вторник, 15 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону синоптики обещают по-настоящему летнюю погоду. Прогноз погоды опубликовали специалисты Гисметео.

Во вторник, 15 апреля, утро в донской столице начнется с солнечной погоды, а температура воздуха составит до +10…+11 градусов. В дневное время воздух в городе прогреется до +20 градусов. Также в это время ожидается переменная облачность, но без осадков. Вечером в Ростове-на-Дону станет на несколько градусов прохладнее.

Ветер в этот день ожидается северо-восточный, а его порывы достигнут семи метров в секунду.