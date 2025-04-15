Нижегородка вошла в топ-15 самых красивых женщин планеты

Дарья Захарова родилась в Дзержинске. Ей 36 лет, она владеет собственной фотостудией и воспитывает сына. Дарья — выпускница факультета журналистики ННГУ им. Лобачевского. Свою карьеру нижегородка начинала в индустрии красоты, а затем успешно проявила себя в модельном бизнесе, сотрудничая с международными брендами.