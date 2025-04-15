Нижегородка вошла в топ-15 самых красивых женщин планеты

Нижегородка Дарья Захарова вошла в число самых красивых женщин планеты по версии международного конкурса. Об этом сообщили в группе «Mrs. Russia Globe» «ВКонтакте».
Дарья Захарова из Нижнего Новгорода вошла в топ-15 участниц международного конкурса красоты «Миссис Земной Шар — 2025», финал которого прошёл в Китае. За корону боролись 80 представительниц из разных стран мира. Выступление Захаровой было высоко оценено жюри.
Дарья Захарова родилась в Дзержинске. Ей 36 лет, она владеет собственной фотостудией и воспитывает сына. Дарья — выпускница факультета журналистики ННГУ им. Лобачевского. Свою карьеру нижегородка начинала в индустрии красоты, а затем успешно проявила себя в модельном бизнесе, сотрудничая с международными брендами.
Дарья Захарова ранее получила титул «Миссис Нижний Новгород — 2024», а затем стала обладательницей национального титула «Миссис Россия Globe — 2024», что дало ей право представлять страну на международной арене.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что в Нижнем Новгороде выбрали Мистера и Мисс студенческих отрядов ПФО.