В Челябинской области с 17 апреля дороги закроют для большегрузов

Как сообщалось ранее, это необходимо для просушки магистралей после весеннего таяния снега.
Временные ограничения будут действовать до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток, уточнили в Миндортрансе.
Действие приказа не распространяется на пассажирские автобусы, транспорт для предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, технику для строительства и ремонта автодорог, а также большегрузы, которые перевозят продукты питания, лекарства, животных и корма для них, горюче-смазочные материалы, жидкий азот для сельхозорганизаций, сжиженный газ для населения, семена, удобрения и гербициды, почтовые грузы.
Движение грузовиков по дорогам Челябинской области с нагрузкой на ось больше 6 т должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых ФКУ «Росдормониторинг».