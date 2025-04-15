В Челябинской области с 17 апреля дороги закроют для большегрузов

Действие приказа не распространяется на пассажирские автобусы, транспорт для предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, технику для строительства и ремонта автодорог, а также большегрузы, которые перевозят продукты питания, лекарства, животных и корма для них, горюче-смазочные материалы, жидкий азот для сельхозорганизаций, сжиженный газ для населения, семена, удобрения и гербициды, почтовые грузы.