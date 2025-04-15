В Яшнабадском районе Ташкента построят океанариум

Новый туристический объект займет территорию в 20 гектаров на берегу реки Чирчик. Рядом планируется строительство торгово-гостиничного комплекса, что позволит создать 1,6 тысячи новых рабочих мест.
Также отмечалось, что одно из перспективных мест для развития туризма — комплекс «Чорвок дарвозаси» в Бостанлыкском районе. В декабре прошлого года глава республики лично ознакомился с ходом его строительства, и недавно завершился первый этап реализации проекта.
В составе комплекса 16 многоквартирных домов, 3 гостиницы, торгово-бытовые объекты, кафе и рестораны, банковский офис и автостоянка. На крышах зданий установят солнечные панели.
В ходе презентации были представлены дальнейшие этапы развития комплекса и меры по повышению его туристической привлекательности. Также была озвучена инициатива построить малую гидроэлектростанцию на реке Чирчик для обеспечения объекта недорогой и экологически чистой электроэнергией.
В Яккасарайском районе Ташкента предусмотрено строительство жилищно-делового комплекса с многоэтажными домами, детскими садами, школами, спортивными и оздоровительными центрами, гостиницей и офисными помещениями.
Президент отметил необходимость всесторонне продумать правовые, финансовые и инфраструктурные аспекты проектов и дал указание разработать четкий план мероприятий.
Кроме того, он поручил ответственным лицам точно определить сроки и требования к качеству, а также обеспечить строгий контроль за реализацией данных проектов.