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В Яшнабадском районе Ташкента построят океанариум

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Яшнабадском районе столицы Узбекистана построят океанариум. Об этом стало известно в ходе презентации проектов в области туризма и строительства, представленной Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента.

Источник: Sputnik

Новый туристический объект займет территорию в 20 гектаров на берегу реки Чирчик. Рядом планируется строительство торгово-гостиничного комплекса, что позволит создать 1,6 тысячи новых рабочих мест.

говорится в сообщении

Также отмечалось, что одно из перспективных мест для развития туризма — комплекс «Чорвок дарвозаси» в Бостанлыкском районе. В декабре прошлого года глава республики лично ознакомился с ходом его строительства, и недавно завершился первый этап реализации проекта.

В составе комплекса 16 многоквартирных домов, 3 гостиницы, торгово-бытовые объекты, кафе и рестораны, банковский офис и автостоянка. На крышах зданий установят солнечные панели.

В ходе презентации были представлены дальнейшие этапы развития комплекса и меры по повышению его туристической привлекательности. Также была озвучена инициатива построить малую гидроэлектростанцию на реке Чирчик для обеспечения объекта недорогой и экологически чистой электроэнергией.

говорится в сообщении

В Яккасарайском районе Ташкента предусмотрено строительство жилищно-делового комплекса с многоэтажными домами, детскими садами, школами, спортивными и оздоровительными центрами, гостиницей и офисными помещениями.

Президент отметил необходимость всесторонне продумать правовые, финансовые и инфраструктурные аспекты проектов и дал указание разработать четкий план мероприятий.

говорится в сообщении

Кроме того, он поручил ответственным лицам точно определить сроки и требования к качеству, а также обеспечить строгий контроль за реализацией данных проектов.