В Яшнабадском районе Ташкента построят океанариум

Также отмечалось, что одно из перспективных мест для развития туризма — комплекс «Чорвок дарвозаси» в Бостанлыкском районе. В декабре прошлого года глава республики лично ознакомился с ходом его строительства, и недавно завершился первый этап реализации проекта.