Отпуск по обмену и гиды-студенты: Названы 9 неизбитых способов сэкономить на отдыхе с учётом роста цен

Питание в ресторанах и кафе может существенно увеличить расходы на отдыхе. Чтобы сэкономить, старайтесь готовить самостоятельно, особенно если вы арендуете жильё с кухней. Покупайте продукты на местных рынках и в супермаркетах — это позволит вам не только сэкономить, но и познакомиться с местной культурой. Не бойтесь пробовать уличную еду — часто она бывает очень вкусной и недорогой. Недаром ведь street food считается отдельным видом кулинарного искусства, а многие кафешки и лавки в Юго-Восточной Азии даже имеют звёзды Мишлен.