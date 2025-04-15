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Вильфанд предупредил москвичей об экстремальной температуре

Вильфанд: температура в Москве на этой неделе будет экстремально теплой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Температура воздуха в Москве на этой неделе будет экстремально теплой, близкой к рекордным значениям, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Будут ли рекорды побиты? Может быть, не исключаю этого, но я бы сказал, что температура будет близкая к рекордным значениям, а значит — экстремальное тепло», — сказал Вильфанд.

Ранее синоптик сообщил, что теплый воздух со Средиземного моря к середине недели принесет на запад, центр и север европейской части РФ июньские температуры около 20 градусов. В Московском регионе в конце недели прогнозируется до 20−25 градусов.