Вильфанд предупредил москвичей об экстремальной температуре

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Температура воздуха в Москве на этой неделе будет экстремально теплой, близкой к рекордным значениям, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Будут ли рекорды побиты? Может быть, не исключаю этого, но я бы сказал, что температура будет близкая к рекордным значениям, а значит — экстремальное тепло», — сказал Вильфанд.
Ранее синоптик сообщил, что теплый воздух со Средиземного моря к середине недели принесет на запад, центр и север европейской части РФ июньские температуры около 20 градусов. В Московском регионе в конце недели прогнозируется до 20−25 градусов.