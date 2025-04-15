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В Минске генеральные репетиции парада пройдут 2 и 6 мая, ряд улиц будет перекрыт

В Минске центральные улицы будут перекрыты 2 и 6 мая из-за генеральной репетиции парада.

Источник: Комсомольская правда

В Минске генеральные репетиции парада пройдут 2 и 6 мая, ряд улиц будет перекрыт. Подробности БелТА рассказал командир комендантского батальона Минской военной комендатуры, подполковник Денис Бильман.

Сообщается, что генеральные репетиции парада к 9 Мая состоятся в Минске 2 и 6 мая в 22.00. Вместе с тем совершение марша колоннами начнется заранее: с 17.00 их начнут формировать, после чего колонны будут выдвигаться в город. Бильман обратил внимание, что в связи с генеральными репетициями в Минске будут перекрыты некоторые улицы: Рогачевская, Стариновская, Основателей, проспект Независимости.

Командир комендантского батальона Минской военной комендатуры добавил, что на внешнем кольце МКАД ограничат движение съезда на Независимости в сторону проспекта Победителей.

— Будут перекрыты проспекты Победителей, Машерова, улица Тимирязева, — отметил Бильман.

Сообщается, что водителям следует заранее продумать маршруты, чтобы не стоять в долгих пробках.