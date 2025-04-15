Папа Римский причислил к лику блаженных архитектора Антонио Гауди

Папа признал Антонио Гауди досточтимым Cлугой Божьим.
Папа Римский Франциск официально причислил знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди к лику блаженных, признав его героические добродетели. Это решение было опубликовано на официальном сайте Ватикана.
«Папа Франциск признал героические заслуги Антонио Гауди, испанского архитектора, который известен во всем мире как руководитель строительства собора Святого Семейства (Temple Expiatori de la Sagrada Fam? lia) в Барселоне», — говорится в сообщении. В Ватикане подчеркнули, что Гауди стремился превратить искусство в оду славословия Господу. Он видел свою миссию в том, чтобы распространять знание о Боге и способствовать духовному сближению людей с ним. С этого момента Антонио Гауди официально занимает статус преподобного.
Гауди родился в 1852 году и погиб под трамваем в 1926-м. Его наиболее известное произведение — храм Саграда Фамилия в Барселоне, строительство которого он курировал 40 лет. Среди других его проектов — дворец Гуэль, парк Гуэль, винные погреба Гуэль, часовни и крипты Колонии Гуэль, а также павильоны усадьбы в Педральбесе.