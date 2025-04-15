Папа Римский причислил к лику блаженных архитектора Антонио Гауди

«Папа Франциск признал героические заслуги Антонио Гауди, испанского архитектора, который известен во всем мире как руководитель строительства собора Святого Семейства (Temple Expiatori de la Sagrada Fam? lia) в Барселоне», — говорится в сообщении. В Ватикане подчеркнули, что Гауди стремился превратить искусство в оду славословия Господу. Он видел свою миссию в том, чтобы распространять знание о Боге и способствовать духовному сближению людей с ним. С этого момента Антонио Гауди официально занимает статус преподобного.