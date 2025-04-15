Из-за ОРВИ и гриппа в Прикамье закрыли на карантин 71 группу в детсадах

По данным ведомства, за неделю с 7 по 13 апреля в Прикамье отметили снижение случаев заболевания гриппом и ОРВИ. По сравнению с первой неделей апреля это число снизилось на 2,6%. Всего по этим заболеваниям было зарегистрировано 15,94 тысячи случаев. В управлении отметили, что эпидемический порог не превышен.