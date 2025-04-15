Из-за ОРВИ и гриппа в Прикамье закрыли на карантин 71 группу в детсадах

Карантин был объявлен в 71-й группе в детских садах Пермского края из-за случаев гриппа и ОРВИ, сообщает управление Роспотребнадзора региона.
По данным ведомства, за неделю с 7 по 13 апреля в Прикамье отметили снижение случаев заболевания гриппом и ОРВИ. По сравнению с первой неделей апреля это число снизилось на 2,6%. Всего по этим заболеваниям было зарегистрировано 15,94 тысячи случаев. В управлении отметили, что эпидемический порог не превышен.
Несмотря на это, в ряде образовательных учреждений Пермского края продолжают приостанавливать образовательную деятельность в очной форме. В частности, ограничения из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом коснулись 71 группы в 38 детских садах, 29 классов в 17 школах, а также на карантин ушли 10 групп в 5 учреждениях среднего профессионального образования.
«По данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют как вирусы гриппа, так и возбудители негриппозной этиологии — РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы», — отметили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.