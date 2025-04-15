Папа римский Франциск причислил Антонио Гауди к лику блаженных

Папа римский Франциск причислил каталонского архитектора-модерниста Антонио Гауди к лику блаженных, сообщила пресс-служба папского престола.
Гауди называют «Божьим архитектором». Как отметили в Ватикане, он «стремился превратить искусство в хвалебный гимн Господу и считал своей миссией сделать Бога известным и приблизить людей к Нему».
Гауди родился в 1852 году и скончался в 1926 году, когда попал под трамвай. После происшествия его не узнали и увезли в больницу для бедных, где он и умер.
За свою жизнь архитектор создал много объектов. Среди них — дворец Гуэль, парк Гуэль, винные погреба Гуэль, павильоны усадьбы в Педральбесе близ Барселоны, часовни и крипты Колонии Гуэль. Самой глобальной работой Гауди читается строительство храма Святого Семейства (Саграда Фамилия). Этот процесс продолжается до сих пор. Сам архитектор посвятил ему более 40 лет жизни.
Как отмечается на сайте Саграды Фамилии, девизом художника было «Служение Богу через архитектуру».
В конце 2022 года сообщалось, что в Барселоне спустя 140 лет завершилось строительство двух башен Саграды Фамилии.