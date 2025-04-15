На критику фигуриста Михаила Шайдорова отреагировали в акимате Алматы

Из комментария также следует, что акимат Алматы реализует комплексный подход к развитию и модернизации спортивной инфраструктуры города. В этом году начинается реконструкция Центрального стадиона с увеличением его вместимости до 35 тыс. мест и приведением в соответствие с международными стандартами. Также будет проведена модернизация высокогорного катка «Медеу», которая позволит обновить инженерную инфраструктуру, повысить качество льда и продлить сезон катаний, а также создать комфортную и технологичную среду за счет внедрения системы SmartICE с искусственным интеллектом, создания новых общественных пространств, что превратит «Медеу» в всесезонный спортивно-туристический центр мирового уровня.