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Зафиксирован рост естественной убыли населения Башкирии

Естественная убыль населения в Башкирии увеличилась на 5,5%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в январе-феврале текущего года зафиксировали рост естественной убыли населения. Согласно данным Росстата, за два месяца в регионе родились 5 242 ребенка, в то время как число умерших составило 8 827 человек.

Таким образом, естественная убыль достигла 3 585 человек, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Эта ситуация характерна для большинства регионов России. Положительный естественный прирост населения сохраняется только в восьми субъектах: республиках Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Тыва, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

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