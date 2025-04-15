Зафиксирован рост естественной убыли населения Башкирии

В Башкирии в январе-феврале текущего года зафиксировали рост естественной убыли населения. Согласно данным Росстата, за два месяца в регионе родились 5 242 ребенка, в то время как число умерших составило 8 827 человек.
Таким образом, естественная убыль достигла 3 585 человек, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2024-го.
Эта ситуация характерна для большинства регионов России. Положительный естественный прирост населения сохраняется только в восьми субъектах: республиках Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Тыва, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
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