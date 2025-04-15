«Прости»: Младшая дочь Стриженовых выдала семейную тайну

«Спустя годы, могу точно сказать — первый наш ребёнок, появившийся на свет через три недели после моего 20-летия, удался!» — написала ведущая в соцсетях. Она также призналась, что восхищается тем, как Анастасия успевает совмещать карьеру, заботу о доме и трёх детях.