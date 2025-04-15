Приехали или докатились? Чем завершают нижегородскую транспортную реформу

Окончательно маршрутная сеть должна быть сформирована к концу мая, а начать действовать в полную силу к осени 2025 года.
Однако пока существенных изменений в работе автобусов и маршруток нижегородцы не видят. Подробности — в материале nn.aif.ru.
На финишной прямой.
Транспортная реформа стартовала в Нижнем Новгороде в 2022 году. Её схему разработала питерская компания за 75 млн руб. На первом этапе реформы в регионе планировали сформировать новый транспортный каркас на базе электротранспорта, в том числе электробусов. Последних по льготной госпрограмме закупили более 50 единиц. Это позволило улучшить транспортную доступность как минимум 12 городских территорий, утверждают в министерстве транспорта Нижегородской области.
Да, красивые электробусы на некоторых маршрутах появились.
Вообще же за три года реформы пассажиры изрядно устали от перемен: одни маршруты отменяли, другие изменяли, причём не в сторону удобства для горожан.
Сейчас процесс вышел на финишную прямую. 11 апреля произошли почти завершающие изменения в автобусных маршрутах. Из главного: один из самых популярных городских маршрутов А-45 (ЗКПД-4 — Академическая) окончательно получил литеру «А». Следовать он будет через Канавинский мост. На востребованный маршрут выйдут 15 автобусов большого и среднего классов. Маршрут Т-24 перешёл на регулируемые тарифы и также получил литеру «А». Кроме того, изменены пути следования маршрутов №№ 59, 76, 86 и 65.
Полностью новая транспортная схема Нижегородской агломерации должна быть сформирована к 26 мая. К этой дате закончится срок действия свидетельств на право обслуживания маршрутов, выданное до начала реформы, и всех перевозчиков Нижнего Новгорода переведут на регулируемые тарифы. Главное отличие такой системы работы — субсидии для перевозчиков и наличие льгот для пассажиров. Заказчик — областной минтранс выплачивает деньги за работу на маршруте и регулирует её качество.
В минтрансе обещают: на основе окончательно сформированной маршрутной сети автобусы будут курсировать дальше. Корректировки планируются, но масштабные перемены позади.
Стало только хуже?
Нижегородские пассажиры в социальных сетях удивляются, что дорогостоящая транспортная реформа в Нижнем Новгороде, оказывается, практически завершена. Многие считают, что за три года особых перемен в работе общественного транспорта не произошло.
Люди жалуются на неприемлемый для большого города огромный интервал между рейсами автобусов и маршруток — от 45 минут до часа. Кроме того, даже из центра города становится совсем сложно уехать после 19.00 в будни и в течение всего дня в выходные. Жители некоторых районов недовольны изменением маршрутов: люди вынуждены теперь делать пересадки, теряя время.
«По-моему, стало только хуже! До центра города с утра добраться тяжело: автобусы забиты, ходят с приличным интервалом. Выручает метро, но до него ещё надо дойти, мне вот минут 20, — рассказывает жительница микрорайона “Мещерское озеро” Ирина Тишина. — По моим оценкам, так плохо дела с общественным транспортом не обстояли даже в 1990-е! Тогда хотя бы с Московского вокзала в любой конец города можно было уехать допоздна».
В региональном минтрансе на жалобы пассажиров отвечают стандартно. У чиновников давно наготове своеобразная мантра: сбои движения на маршрутах могут происходить из-за нехватки водительских кадров, технической неисправности подвижного состава и заторов, которые происходят по не зависящим от перевозчика причинам.
Ведомство уверяет: окончательно оценить результаты транспортной реформы в Нижнем Новгороде можно будет не раньше осени 2025 года.
«Постоим на остановках — увидим», вздыхают терпеливые нижегородские пассажиру.
Кстати.
Возможно, ситуацию в лучшую сторону изменит приход на рынок нижегородских пассажирских перевозок крупного частного игрока? Стали известны итоги отбора инвестора для крупнейшего пассажирского автопредприятия «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ).
В регионе бурно выражали сомнения в необходимости передавать часть предприятия частному инвестору. Но, так или иначе, процесс запущен.
Единственным претендентом на выкуп допэмиссии 30% акций НПАТ оказалось федеральное транспортное предприятие «РТ-Лайн» (входит в московский холдинг «Ресурс групп»). Сумма сделки 711 млн руб. Развитием пассажирских перевозок компания занимается несколько лет в разных городах России. На её плечи, собственно, вскоре ляжет и организация движения автобусов НПАТ.