Приехали или докатились? Чем завершают нижегородскую транспортную реформу

«По-моему, стало только хуже! До центра города с утра добраться тяжело: автобусы забиты, ходят с приличным интервалом. Выручает метро, но до него ещё надо дойти, мне вот минут 20, — рассказывает жительница микрорайона “Мещерское озеро” Ирина Тишина. — По моим оценкам, так плохо дела с общественным транспортом не обстояли даже в 1990-е! Тогда хотя бы с Московского вокзала в любой конец города можно было уехать допоздна».