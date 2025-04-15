В Приморье ГУФСИН прокомментировал слухи о «стримах» Виктора Коэна

В Главном управлении ФСИН России по Приморскому краю опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что осуждённый Виктор Коэн во время нахождения в исправительном учреждении вел трансляции в интернете. В ведомстве подчеркнули, что использование мобильных телефонов и ведение социальных сетей осуждёнными строго запрещены, сообщает ИА PrimaMedia.