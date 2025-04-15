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В Приморье ГУФСИН прокомментировал слухи о «стримах» Виктора Коэна

В управлении отметили, что мобильные телефоны в колонии запрещены.

Источник: PrimaMedia.ru

В Главном управлении ФСИН России по Приморскому краю опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что осуждённый Виктор Коэн во время нахождения в исправительном учреждении вел трансляции в интернете. В ведомстве подчеркнули, что использование мобильных телефонов и ведение социальных сетей осуждёнными строго запрещены, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее Виктор Коэн, отбывший наказание за убийство девушки в 2011 году, оказался в центре общественного внимания из-за запуска линейки одежды с символикой, отсылающей к преступлению. Этот факт привлек внимание Следственного комитета России.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести повторную проверку, в том числе по сообщениям о нарушениях режима в исправительном учреждении и публичной активности Коэна после освобождения. Ситуация остаётся под контролем центрального аппарата ведомства.