Магнитная буря почти на сутки накроет Землю

Не стал исключением и только начавшийся вторник — сразу после полуночи геомагнитное поле в течение трех часов находилось в слабо возмущенном состоянии… В минувшее воскресенье, 13 апреля, со стороны Солнца, обращенной к Земле, в космос были выброшены два крупных солнечных протуберанца. Протуберанцы представляют собой крупномасштабные (размером в несколько сотен тысяч километров) волокна плотного газа, формирующиеся в солнечной атмосфере. Волокна эти обычно располагаются высоко в короне, как земные облака, и удерживаются от падения вниз линиями магнитного поля. Благодаря долгому времени жизни и высокой плотности газа масса протуберанцев может достигать исключительно больших величин, сравнимых с массой всей остальной короны Солнца.