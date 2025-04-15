Что такое платоническая любовь и как ее распознать

Любовь между мужчиной и женщиной, особенно на начальном ее этапе, обычно ассоциируется со страстью и бурей гормонов. На этом фоне платоническая любовь кажется чем-то, о чем писали в романах XIX века. При этом со сменой эпох понятие никуда не ушло, и сегодня такое проявление чувств встречается чаще, чем может показаться. Платоническая любовь — это когда тянет к человеку не телом, а душой. Внешность и сексуальная привлекательность не имеют значения, с ним просто хочется быть рядом, говорить, слушать, смеяться часами, поддерживать и восхищаться.