Сотни миллионов рублей, выданных Минобрнауки, украли за счет научной фальсификации

Вот цитата из письма (пунктуация сохранена): «Данная статья вызывает много вопросов у специалистов, но главным из них является вопрос о происхождении исследованного образца, который авторы выдают за образец воды подледникового озера Восток в Антарктиде. В ходе состоявшихся в 2012 и 2015 гг. двух вскрытий озера Восток ~пробы озерной воды не были получены, так как использованная технология вскрытия озера не предполагала (и не допускала) отбора проб жидкой воды~. По-видимому, авторы, изначально мало знакомые с технологией вскрытия озера Восток, не особенно утруждали себя изучением имеющихся публикаций на эту тему. Именно поэтому все, что написано ими в разделе Материалы и Методы об отборе воды из скважины с помощью термобуровой коронки, 10-дюймового стального шнека и пятилитрового пробоотборника Niskin, является чистой выдумкой авторов, которая очень далека от реальности. На наш вопрос о происхождении исследованного образца авторы сообщили, что он был получен от представителей секретных служб, которые не захотели себя раскрывать. Считаем, что данная публикация является примером научной фальсификации. В связи с этим информируем Минобрнауки о том, что ААНИИ и РАЭ направили в издательство MDPI письмо с просьбой отозвать указанную статью как основанную на ложных данных».