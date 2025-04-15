День Победы. Готова полная программа мероприятий на 9 мая 2025 в Иркутске

Еще одной площадкой для праздничных мероприятий 9 мая 2025 года в Иркутске, также по традиции, станет площадь у памятника Александру III. Праздничные мероприятия пройдут и на набережной. Студенты Иркутска с 11:00 до 13:00 соберутся на острове Юность, где состоится традиционный Марш готовности студенческих отрядов. А на площадке у бульвара Гагарина, 9 с 13:00 до 18:00 будет работать «открытый микрофон» — «Песни о Победе». Желающие спеть смогут принять участие.