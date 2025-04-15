День Победы. Готова полная программа мероприятий на 9 мая 2025 в Иркутске

В Иркутской области состоится свыше 500 мероприятий, приуроченных к 9 мая. Торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут масштабно. Представляем детальный план мероприятий на 9 мая 2025 года в Иркутске.
К 80-летию Победы в Иркутске.
Репетиции парада Победы, за которыми любят наблюдать многие, состоятся 3 мая с 16.00 до 19.00, 5 мая с 18.00 до 22.00, 7 мая с 17.00 до 22.00 на площади им. графа Сперанского перед зданием правительства Иркутской области.
Множество акций, связанных с Днём Победы, начнутся в Иркутске задолго до 9 мая во всех округах города. Везде организуют концерты, полевые кухни и даже парады. Так, например, 6 мая в Ново-Ленино на плацу у школы № 45 пройдёт парад Победы — строем по плацу пройдут кадеты, а 8 мая шествие Бессмертного полка пройдёт по микрорайону Синюшина гора.
День Победы — это «праздник со слёзами на глазах». Сказано не зря. Из Иркутской области на фронт ушли около 200 тысяч жителей, и половина, увы, не вернулась назад. Многие мероприятия будут посвящены памяти павших. Шестого мая митинги состоятся у памятника рабочим Лисихинского кирпичного завода, на мемориале «Тополиная аллея».
А у «Вечного огня» откроется памятный знак детям — узникам фашистских концлагерей. Седьмого мая в 11:00 на Амурском мемориальном кладбище, где покоятся участники Великой Отечественной войны, пройдет траурная церемония. В 11:15 у памятника прославленному советскому военачальнику Георгию Жукову состоится митинг. А в 15:00 в драматическом театре запланировано собрание с участием горожан и военнослужащих Иркутского гарнизона.
День Победы 2025 в Иркутске.
Основные торжества намечены на 9 мая. В 10:15 состоится митинг, а после него — торжественное прохождение военных колонн Иркутского гарнизона начнётся с 11:00. Жители Иркутска всегда с интересом наблюдали за парадом — красочным шествием военных подразделений Министерства обороны и силовых структур по центральной площади города. Вместе с ними пройдут по площади курсанты суворовского училища, военных учебных центров университетов города, кадеты. После этого, как всегда, нас ждут показательные выступления сотрудников силовых структур.
А в 14:00 начнётся концерт. Выступят иркутские творческие коллективы, детский сводный оркестр. Гостями праздника станут солисты Луганской академической филармонии, они выступят с губернаторским оркестром. Творческая программа «День Победы» на площади графа Сперанского, перед зданием правительства региона, завершится за 15 минут до салюта.
Рядом, в сквере Кирова, тоже пройдёт концерт и развернётся полевая кухня — такие же, в память о войне, будут организованы во всех округах города.
Еще одной площадкой для праздничных мероприятий 9 мая 2025 года в Иркутске, также по традиции, станет площадь у памятника Александру III. Праздничные мероприятия пройдут и на набережной. Студенты Иркутска с 11:00 до 13:00 соберутся на острове Юность, где состоится традиционный Марш готовности студенческих отрядов. А на площадке у бульвара Гагарина, 9 с 13:00 до 18:00 будет работать «открытый микрофон» — «Песни о Победе». Желающие спеть смогут принять участие.
Большой праздник развернётся в Иркутске-2. Он начнётся в 10 утра торжественным шествием от «Зенита» до площади у авиазавода, где в 11 утра пройдёт митинг у обелиска, по окончании которого запланирован праздничный концерт.
Завершится праздник салютом на Нижней набережной в 22:00.
Полная программа праздника День Победы 2025 в Иркутске.
6 мая 2025 года в Иркутске.
11:00 Парад Победы, кадеты школы № 45, плац у школы, ул. Баумана, 50;
11:00 Митинг у памятника рабочим Лисихинского кирпичного завода, погибшим в годы войны, ул. Байкальская, 202-а;
12:00 Митинг на мемориале «Тополиная аллея», посвященный выпускникам школы № 21, погибшим в годы войны, ул. Байкальская, 121;
13:00 — 14:00 Открытие Памятного знака детям — бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, мемориал «Вечный огонь»;
7 мая 2025 года в Иркутске.
11:00 Траурная церемония на Амурском кладбище,
11:15 Торжественный митинг у памятника Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову, 11:15;
Торжественное собрание общественности города Иркутска и воинов Иркутского гарнизона, 15:00, Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского;
8 мая 2025 года в Иркутске.
12:00 Бессмертный полк, Синюшина гора;
10:00 — 11:00 торжественный митинг военнослужащих дивизии ракетных войск и жителей микрорайона Зеленый, памятник «Катюша», мкр. Зеленый, 42;
12:00 — 14:00 спортивный праздник на иркутском ипподроме, ул. Култукская, 107;
9 мая 2025 года в Иркутске.
10:15 торжественный митинг у мемориала «Вечный огонь»;
11:00 — 11:50 шествие подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона. Показательные выступления сотрудников силовых структур;
11:00 — 13:00 линейка студотрядов на острове Юность;
13:00 — 16:00 концерт в сквере им Кирова;
14:00 — 21:45 «День Победы» — концерт творческих коллективов Иркутска на площади перед зданием правительства региона;
Праздничная программа на площади у памятника Александру III, «Песни о Победе», «Открытый микрофон» (в течение дня);
22:00 — салют.