Виталий Хоценко рассказал о ходе капремонта моста 60-летия ВЛКСМ в Омске

Ежедневно на объекте трудятся не менее 90 рабочих. В рамках работ по реконструкции моста будут проведены следующие работы: укрепление насыпей, устройство водоотведения и локально-очистных сооружений, установка совмещенных опор контактной сети и освещения, монтаж архитектурной подсветки и озеленение прилегающей территории со стороны Левого берега. Реконструкция моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске должна завершиться в октябре 2026 года.