Виталий Хоценко рассказал о ходе капремонта моста 60-летия ВЛКСМ в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о ходе капитального ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ. Работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», ведутся согласно плану.
«В Омске продолжается капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Работы ведутся в графике. Дорожников на площадке достаточно. Держу этот объект на личном контроле», — заявил Виталий Хоценко в социальных сетях.
В ходе капитального ремонта осуществляется комплексная модернизация моста: замена опорных частей, тротуарных консолей, бордюров, перильных и барьерных ограждений, мостового полотна, ремонт пролетных строений и восстановление металлических конструкций.
Фото: Вячеслав Крузман.
Ежедневно на объекте трудятся не менее 90 рабочих. В рамках работ по реконструкции моста будут проведены следующие работы: укрепление насыпей, устройство водоотведения и локально-очистных сооружений, установка совмещенных опор контактной сети и освещения, монтаж архитектурной подсветки и озеленение прилегающей территории со стороны Левого берега. Реконструкция моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске должна завершиться в октябре 2026 года.