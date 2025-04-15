В Ростове пенсионерка получила штраф за неправильную парковку

В Ростове-на-Дону пенсионерка получила штраф за неправильную парковку своего автомобиля. Инцидент произошел на улице Береговой, где 64-летняя водительница оставила свой Chery Tiggo параллельно проезжей части возле дома № 7, создав помехи для движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
По данным ведомства, нарушение было выявлено благодаря публикации в социальных сетях. Автомобиль занимал часть проезжей части, мешая другим участникам движения. В отношении водителя составили административный протокол.
— Правонарушение квалифицировано по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ, — пояснили в ведомстве. — Это нарушение правил остановки или стоянки, создавшее препятствия для движения.