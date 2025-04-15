В Приморье объявили в розыск экс-топ-менеджера РАО ЭС Востока

В декабре 2023 года Фрунзенский районный суд Владивостока оправдал Запрягаеву и других подсудимых, однако прокуратура и потерпевшие обжаловали это решение. В марте 2024 года Приморский краевой суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. Позже процесс был перенесён в Москву, что стало неожиданным поворотом в деле.