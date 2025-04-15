В Приморье объявили в розыск экс-топ-менеджера РАО ЭС Востока

В Приморье объявлена в розыск бывшая топ-менеджер РАО ЭС Востока Нина Запрягаева, которая ранее была оправдана судом и отпущена на свободу. Однако после отмены оправдательного приговора и направления дела на новое рассмотрение следы Запрягаевой затерялись, что и стало основанием для объявления её в розыск.
Нину Запрягаеву и её подельников — бывшего финансового директора Алексея Яковлева и экс-заместителя генерального директора ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Александра Ефремова — обвиняют в хищении более одного миллиарда рублей.
По версии следствия, в период с 2012 по 2016 год они, используя служебное положение, организовали растрату денежных средств ПАО «ДЭК» путём обналичивания денег, оформленных как оплата по фиктивным договорам на юридические услуги и благотворительные пожертвования. Эти средства затем передавались руководству РАО ЭС Востока, включая Запрягаеву и Яковлева.
В декабре 2023 года Фрунзенский районный суд Владивостока оправдал Запрягаеву и других подсудимых, однако прокуратура и потерпевшие обжаловали это решение. В марте 2024 года Приморский краевой суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. Позже процесс был перенесён в Москву, что стало неожиданным поворотом в деле.
В настоящее время Нина Запрягаева объявлена в розыск, а суд вынес решение об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Дело остаётся одним из самых резонансных в регионе, связанным с крупными хищениями в энергетической отрасли.