Парусная регата «Фуюань-Хабаровск» пройдет 18 мая

В рамках Российско-Китайского форума (16+), который состоится в Хабаровске
— Спорт и культура являются универсальными языками межгосударственного взаимодействия, способствующими укреплению взаимопонимания между народами. В рамках мероприятий Фонда Росконгресс международные регаты проводятся в течение десяти лет. Они способствуют формированию моделей совместной работы в условиях конкурентной среды и изменяющихся внешних условий. В рамках соревнований российские и китайские спортсмены традиционно демонстрируют высокий уровень слаженности и взаимопонимания. Убежден, что подобный формат сотрудничества может служить примером для деловых кругов двух стран, способствуя развитию партнерских отношений в экономической сфере, — отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.
Регата стартует 18 мая в городе Фуюань. На дистанцию выйдут 12 крейсерских яхт. В составе каждого экипажа будут три россиянина и один китайский спортсмен. Яхтсмены преодолеют путь по акватории реки Амур из Фуюаня до торгового центра «Броско Молл», а затем финишируют на стадионе имени Ленина в Хабаровске. Торжественная встреча экипажей состоится также 18 мая.
— Парусная регата «Фуюань-Хабаровск» станет важным событием в рамках Российско-Китайского форума. В первую очередь мероприятие направлено на укрепление дружеских отношений, развитие культурного обмена и улучшение сотрудничества в сфере спорта между Россией и Китаем. Ну, и конечно, регата будет способствовать повышению популярности парусного спорта среди молодежи и населения региона, — отметил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.
Первые соревнования крейсерских яхт в Хабаровском крае проходили еще в конце 70-х годов прошлого века. С этого времени состязания организовываются регулярно. Предыдущая международная регата с участием российских и китайских яхтсменов состоялась в столице региона в 2017 году.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, в рамках Российско-Китайского форума в Хабаровске будет организовано более 30 тематических площадок, деловых и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству двух стран по различным направлениям. Ожидается, что форум соберет более тысячи представителей бизнеса, государственных структур и креативных индустрий.
Организатором Российско-Китайского форума выступает Правительство Хабаровского края при поддержке министерства иностранных дел Российской Федерации, министерства экономического развития Российской Федерации, министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», ВЭБ.РФ.