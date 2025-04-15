Парусная регата «Фуюань-Хабаровск» пройдет 18 мая

— Спорт и культура являются универсальными языками межгосударственного взаимодействия, способствующими укреплению взаимопонимания между народами. В рамках мероприятий Фонда Росконгресс международные регаты проводятся в течение десяти лет. Они способствуют формированию моделей совместной работы в условиях конкурентной среды и изменяющихся внешних условий. В рамках соревнований российские и китайские спортсмены традиционно демонстрируют высокий уровень слаженности и взаимопонимания. Убежден, что подобный формат сотрудничества может служить примером для деловых кругов двух стран, способствуя развитию партнерских отношений в экономической сфере, — отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.