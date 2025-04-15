Власти отреагировали на стихийную дорогу между гипермаркетом и метро в Малиновке

Сообщается, что стихийная дорогая появилась в указанном районе в 2014 году после того, как была открыта станция метро «Малиновка». Коммунальные службы на указанном месте неоднократно пытались восстановить зеленую зону: высаживались кустарники, перепахивались тропинки, ставились ограждения. Но минчане самостоятельно и далее прокладывали себе кратчайший путь в магазин.