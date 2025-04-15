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Власти отреагировали на стихийную дорогу между гипермаркетом и метро в Малиновке

Власти: стихийная дорога между гипермаркетом и метро будет обустроена в минской Малиновке.

Источник: Комсомольская правда

Власти отреагировали на стихийную дорогу между гипермаркетом Prostore и метро в Малиновке. Подробности сообщили в пресс-службе администрации Московского района, передает агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что стихийная дорогая появилась в указанном районе в 2014 году после того, как была открыта станция метро «Малиновка». Коммунальные службы на указанном месте неоднократно пытались восстановить зеленую зону: высаживались кустарники, перепахивались тропинки, ставились ограждения. Но минчане самостоятельно и далее прокладывали себе кратчайший путь в магазин.

Выяснилось, что организация «Просторитейл» планирует окончательно решить проблему, касающуюся благоустройства названного участка. Сейчас разрабатывается проект, который затем пройдет экспертизу специалисты начнут благоустройство. Так, на стихийной тропе появится тротуарная плитка, а прилегающая зеленая зона будет полностью восстановлена. Ориентировочное завершение всех работ запланировано на второй квартал 2025 года.

Кстати, в Минске открылась зона отдыха «Космос» в честь полета белоруски Марины Василевской на МКС.

Тем временем НЦЗПД сказал, можно ли выкладывать в общедомовой чат фото и видео с жильцами.

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А еще Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.