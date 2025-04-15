Стихийный рынок просроченных продуктов разогнали власти Хабаровска

Представители комитета администрации Хабаровска по управлению Индустриальным районом провели рейд на уже набивший оскомину местным жителям несанкционированный рынок на улице Суворова и пресекли незаконную торговлю. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал «Губерния», было составлено два административных протокола и 12 незаконных торговых точек прекратили деятельность.
Отметим, что данный стихийный рынок на улице Суворова собирается уже не первый год и работает практически круглый год. В основном там реализуется пищевая продукция с истёкшим сроком годности, которая несёт опасность для покупателей.
Однако из-за невысоких цен он неизменно привлекает внимание малообеспеченных местных жителей. Районная администрация наведывается сюда регулярно, однако после завершения рейдов продавцы возвращаются на прибыльное место.
Городские власти регулярно проводят разъяснительную работу как с торговцами, так и с покупателями, однако на сложившуюся ситуацию это не влияет. Не помогают даже административные штрафы, размер которых доходит до пяти тысяч рублей. Данную сумму продавцы легко отбивают за несколько часов незаконной торговли опасными для здоровья продуктами.
Напомним, что в магазинах Хабаровского края с 1 мая прошлого года заработал разрешительный режим, предотвращающий реализацию просроченной продукции. В режиме онлайн кассовое программное обеспечение автоматически обращается к системе маркировки «Честный знак» по каждому коду маркировки и уведомляет, если у продукции истёк срок годности.