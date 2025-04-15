Стихийный рынок просроченных продуктов разогнали власти Хабаровска

Городские власти регулярно проводят разъяснительную работу как с торговцами, так и с покупателями, однако на сложившуюся ситуацию это не влияет. Не помогают даже административные штрафы, размер которых доходит до пяти тысяч рублей. Данную сумму продавцы легко отбивают за несколько часов незаконной торговли опасными для здоровья продуктами.