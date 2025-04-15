Минздрав назвал установленные сроки ожидания медпомощи в Новосибирске

Министерство здравоохранения Новосибирской области разъяснило установленные сроки ожидания медицинской помощи для жителей региона. Согласно действующей Территориальной программе государственных гарантий, сроки варьируются от двух часов до 14 рабочих дней в зависимости от вида медицинской помощи.
Наиболее сжатые сроки установлены для неотложной помощи (два часа) и приёма участкового терапевта (24 часа). Консультации узких специалистов, за исключением случаев подозрения на онкологические заболевания, должны проводиться в течение 14 рабочих дней.
Для пациентов с подозрением на онкологию сроки сокращены до трёх рабочих дней для консультации онколога и семи рабочих дней для диагностических исследований. Проведение сложных исследований, таких как КТ, МРТ и ангиография, также укладывается в 14-дневный срок.