Минздрав назвал установленные сроки ожидания медпомощи в Новосибирске

Для пациентов с подозрением на онкологию сроки сокращены до трёх рабочих дней для консультации онколога и семи рабочих дней для диагностических исследований. Проведение сложных исследований, таких как КТ, МРТ и ангиография, также укладывается в 14-дневный срок.