На переправу «Самара — Рождествено» вышло новое судно на 240 пассажиров

Новое судно вместимостью 240 пассажиров имеет повышенный класс комфорта, позволяет осуществлять перевозку маломобильных граждан, оснащено новым навигационным оборудованием, системами пожаротушения. У МПКС две закрытые палубы, поэтому в любую погоду пассажиры не будут испытывать неудобств, рассказали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.