На переправу «Самара — Рождествено» вышло новое судно на 240 пассажиров

С понедельника, 14 апреля, на переправе «Самара — Рождествено» работает новое «Малое пассажирское круизное судно».
Новое судно вместимостью 240 пассажиров имеет повышенный класс комфорта, позволяет осуществлять перевозку маломобильных граждан, оснащено новым навигационным оборудованием, системами пожаротушения. У МПКС две закрытые палубы, поэтому в любую погоду пассажиры не будут испытывать неудобств, рассказали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Судно МПКС поступило в ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» в конце прошлого года. Переправу «Самаре — Рождествено» обслуживают ещё два речных перевозчика — ООО «КП Проран» («7-й причал») и ООО «Волга Плюс» («Самарец»).