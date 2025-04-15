Нервы научились восстанавливать биосовместимыми трубчатыми структурами

В результате ученые разработали оригинальную технологию, на основе которой получили трубчатый биокомпозит из бактериальной целлюлозы с улучшенными механическими свойствами. «Материал получен путем сочетания культивирования на среде с мелассой с химической модификацией поливиниловым спиртом. Прочность композита на разрыв в среднем вдвое выше, чем у трубок из нативной бактериальной целлюлозы, что продемонстрировало большой потенциал их применения в биомедицине в качестве кондуитов для регенерации нервных проводников. Удалось получить гидрогели на основе бактериальной целлюлозы, содержащие физиологически активные соединения, стимулирующие регенеративные процессы при повреждении соматических нервов», — рассказала Парчайкина.